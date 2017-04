Rassituasjonen i Korgen

I november 2015 gikk et mindre ras nært bebyggelsen på ytre del av Markusmoen. Det har seinere vært utglidninger på begge sider av bekkedalen. Et større ras gikk januar 2017 ved Brendmoen i Svartmarka. Fortsatt er ett bolighus evakuert.

Kommunen ved teknisk etat har hatt befaringer sammen med konsulenter og representanter for NVE, som er øverste myndighet for slike saker. Sålangt foreligger rapporter fra konsulentselskapet. Leder for tekniske tjenester, Sølve Tuven, informerer:

– Etter rapport fra befaring og tekniske undersøkelser ved raset på Markusmoen har kommunen nå iverksatt utbedringer av det øvre området, med utløpsrør, bekkefar og plastring av utglidningsområdene på begge sider av dalen, som vender østover mot Røssåga. Det er omsøkt NVE om midler til å fortsette dette arbeidet heilt ned til hovedelva. Det er ikke mottatt svar på dennne søknaden, så det videre arbeidet der må vente.

Hva angår det større raset i Svartmarka har politiet etter de første rapporter fra NVE beordret evakuering av ett bolighus nært raskanten. Her foreligger en rapport fra konsulentselskap med forslag til to mulige løsninger:

1. Det anlegges veg til botnen av raset og påfylles 15-18000 kubikk steinmasser for å stabilisere det hele.

2. Bolighuset innløses og saneres, og raskanten avrundes.

Her venter kommunen på den endelige avgjørelse fra NVE.



Tuven sier også at det her kan være snakk om to mulige tilskuddsmuligheter, nemlig fra NVE som har eget budsjett for slike tilfelle som kommunen kan søke på, og naturskade-erstatning som private kan søke på fra Landbruksdepartementet. Graden av tilskudd avhenger blant anna av forsikringsordningene.