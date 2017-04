Endelig nei for småkraftverk

Olje- og energidepartementet har gitt endelig avslag til å bygge småkraftverkene Mørkbekken, Brattåga og Bjurbekken.

Disse anleggene var med i en større behandlingsrunde i 2014 der fire kraftanlegg fikk tillatelse fra NVE til utbygging mens fire fikk avslag. Disse tre anket avgjørelsen inn til Olje- og energidepartementet, men etter lang ventetid har dommen falt, ingen av kraftverkene kommer til å bli realisert.

Spesielt Mørkbekken kraftverk har opptatt lokalbefolkningen, med beliggenhet opp mot Okstindane, og der det var planlagt en rekke tiltak for å bedre utfartsmulighetene for turgåere i området. Det var blant annet planlagt et servicebygg, og med muligheter for bedre adkomst opp mot Rabothytta. Nå vil ingen av disse planene bli gjennomført.

Daglig leder Rune Skjevdal i NGK Utbygging AS er naturlig nok skuffet over avgjørelsen, og forklarer at dette er et endelig vedtak.

– Løpet er dessverre kjørt nå. Vi hadde planer om et servicebygg, og en utbygging som skulle være til fordel for alle parter. Departementet har vektlagt reindrift og landskap, vi har hatt en god dialog med reindriftsnæringen, men det ble riktignok sendt innsigelser fra Sametinget. Det er ikke alle vedtak vi forstår, sier Skjevdal.