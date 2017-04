Vår i vinterland

Hemnes Janitsjar hyllet våren under en konsert med vintervær utenfor kirkeveggene.

Det ble en svært så hyggelig og lun forestilling i Korgen kirke der janitsjaren som vanlig ble ledet av Arvid Martinsen. Han uttrykte stor tilfredshet med at 59 publikummere hadde løst billett, en glede som ble delt av leder John Helge Vang. Vang påtok seg også på vegne av korpset skylden for det noe ustabile været med flere vårløsninger som med stor sannsynlighet sammenfalt med deres øvelser.

Undertegnede skal være svært forsiktig med å uttale seg om kunstnerisk innhold og framførelse, men det var liten tvil om at publikum koste seg både gjennom programmet og med dirigentens små anekdoter mellom numrene. Disse historiene ga de ulike numre sitt eget liv, og selv det som åpenbart skulle være mindre pent ble interessant.

Konserten ble avsluttet med Valdesmarsj, og jammen ble det ikke dacapo med samme marsj der dagens dirigent nærmest bar gammeldirigent Geir Flostrand opp til en gjesterolle, til stor glede for et stående publikum og jublende musikere.

Lettbent og luftig musikk med tydelige tilsnitt av vårfølelse ville muligens en vinkjenner kalt musikken, sjekk selv i videoen over saken.