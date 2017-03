Flyplassen kommer

På en pressekonferanse i Mo i Rana kom Kenneth Svendsen med budskapet: Hauan blir prioritert i Nasjonal transportplan.

I forslaget til Nasjonal transportplan foreslås det bevilget 1,47 milliarder i statlige midler til ny flyplass i Rana. Disse pengene kommer først i andre del av planperioden, fra 2023.

Men de 600 millionene Rana kommune og næringslivet på Helgeland har satt av til prosjektet gjør at byggingen av flyplassen kan starte før 2023.

Til stående applaus fra en fullsatt kantine i gulbygget på Mo Industripark kom Kenneth Svensden, stortingsrepresentant for Fremskrittspartiet, med den gledelige nyheten.

– Det er enighet om å bygge storflyplass på Hauan. Utviklingskontrakter og offentlig-privat samarbeid kan bidra til finansieringen, så sant at Stortinget godkjenner det. Vi ønsker å legge til rette for byggestart raskest mulig, sa Svendsen.



Flyplassdebatten har vært lang og hard på Helgeland. Polarsirkelen Lufthavnutvikling har jobbet med Hauan-prosjektet i ganske nøyaktig 10 år, et prosjekt som har møtt motstand fra kommunene lenger sør. Vefsn frykter for at Kjærstad må legges ned.– Noen lurer på om det skal legges ned flyplasser?, fortsatte Svendsen. – Ja, det skal det. Røssvoll. Det er enighet om at Kjærstad skal bestå. Det er Stortinget som legger ned flyplasser, ingen andre.Ordfører i Hemnes Christine Trones hadde tatt turen på pressekonferansen sammen med leder i Hemnes Høyre, Jon-Erik Graven. De er begge klare på at flyplassen blir et stort løft for Hemnes kommune.– En større flyplass er så viktig for oss fordi den bringer verden nærmere Hemnes og Hemnes nærmere verden. Det vil bidra til vekst for hele Helgeland, og være med på å gjøre Hemnes attraktiv som bokommune, mener Trones.– Samtidig vil flyplassen gjøre det enklere å drive næring herfra. Et av hindrende vi har hatt er at det er så vanskelig å reise hit. Nå løses en flaskehals for både næringsliv og befolkning i Hemnes.– Realiseringen av en større flyplass er etterlengtet og viktig. Strekningen mellom Trondheim og Bodø har per i dag ikke flyplass som kan ta ned større maskiner enn hva eksempelvis Widerøe har i flyparken. Med Hauan får vi en innfallsport mot resten av verden, og et knutepunkt for reiseliv og turisme, sier Jon-Erik Graven, som tror flyplassen gir synergier for hele Helgeland, ikke bare Mo i Rana:– I tillegg er realiseringen av større flyplass en sterk og viktig forutsetning for at nyutdannet ungdom i større grad skal vurdere Helgeland som etableringsområde etter endt utdannelse. Dette gjelder for hele regionen og vi øyner såvidt konturene av de synergiene som vil oppstå i kjølvannet av dette samferdselsknutepunktet på Helgeland.