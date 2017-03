Tommy Hågensen vant Vargtrekket

Mens speakeren krysset fingrene for hjemmehåpet Ivar Tverå, var det en annen mann som gikk i mål som vinner av Vargtrekket 2017.

Dagens skirenn kunne by på tidvis utfordrede vær, men solen glimtet med sitt nærvær nede på stadion, og Tommy Hågensen fra Skonseng UL, kunne gå alene over målstreken som vinner av den 32. utgaven av Vargtrekket.

– Sporene var blåst igjen på toppen av fjellet, men Rolf Einar brøytet sporene hele veien, så gikk jeg fra ved kafeen, forteller Hågensen.



Nr. 2 ble Rolf Einar Jensen fra Bossmo Ytteren IL, og like etter kom hjemmehåpet Ivar Tverå inn på en tredje plass.

Best blant damene ble Elin Nilsen fra Bossmo Ytteren IL , og ble med det den mestvinnende kvinnen i Vargtrekkets historie.

Les mer i papiravisa kommende torsdag