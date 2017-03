Delt i synet på oljeutredning for Lofoten

I helgen sa årsmøtet i Nordland Arbeiderparti ja til konsekvensutredning for oljeboring i havområdene utenfor Lofoten. De lokale utsendingene fra Hemnes delte seg ved avstemmingen.

Fra Hemnes Arbeiderparti deltok Sten-Oddvar Solhaug, Tone Øvermo Brun, Geir Iversen og Turid Hjerpbakk.

Det har vært høyt engasjement rundt denne saken fra hele landet, og også lokalt i Hemnes er det sterke meninger om man skal ta et steg nærmere boreaktivitet ved Lofoten

Sten-Oddvar Solhaug hevder området årsmøtet gikk for ikke er utenfor Lofotn, men sørover fra Røst.

– Sørover fra Røst er vel fortsatt ved Lofoten, og et utslipp vil ifølge mange være en katastrofe?

– Utslipp vil være katastrofe, og derfor er det stor uenighet. Det er havstrømmer som vil føre forurensning til hele Lofoten, forklarer Solhaug.

– Sto representantene fra Hemnes fritt eller var de bundet etter en lokal behandling av saken?

– Representantene sto fritt i denne saken, og to stemte for mens to stemte mot, avslutter Solhaug.

På årsmøtet stemte 92 for konsekvensutredning av havområdet Nordland VI, mens 36 stemte mot, skriver Avisa Nordland.

Det var i hovedsak delegatene fra Lofoten og Nordland AUF som stemte imot, mens resten var for.

– Krigserklæring

Søndag ble det gjort tilsvarende avstemninger også i Ap-fylkeslagene i Akershus og Sogn og Fjordane. Her var motstanden mot konsekvensutredning stor. I forrige uke sa også Buskerud Ap nei, mens fylkeslagene i Troms og Finnmark tidligere har stemt nei.

– Løpet er på ingen måte kjørt. I april skal saken opp på landsmøtet, sier Laila Jusnes Kristiansen, leder i Moskenes Ap, til Avisa Nordland.

I sin tale til årsmøtet var hun krystallklar på hva hun mener om en konsekvensutredning:

– Å åpne for en konsekvensutredning i et av de rikeste fiskefeltene vi har, det er en krigserklæring og ikke et kompromiss.

Tredelt løsning

I januar stilte en samlet programkomité i Arbeiderpartiet seg bak et forslag om å konsekvensutrede havområdene sør for Lofoten, Nordland VI. Tanken er å få brakt på det rene hvor man kan åpne for olje- og gassvirksomhet og hvor man ikke kan det. For områdene Nordland VII og Troms II skal man vente på oppdatert kunnskap.

Den tredelte løsningen innebærer også at et belte på 50 kilometer fra land utenfor Lofoten skal gjøres til petroleumsfri sone. Også hele Vestfjorden defineres som petroleumsfritt område.

Det skal stemmes over forslaget på Aps landsmøte i april.

Dissens og eget forslag

Programforslaget inneholder for øvrig til sammen seks dissenser, alle fra ungdomsorganisasjonen AUF. Fire dissenser er knyttet til Lofoten-kompromisset, og de blir av Ap-ledelsen regnet som én samlet dissens. AUF slår fast at det ikke skal settes i gang konsekvensutredning overhodet i neste periode av blokkene Nordland VI og VII og Troms II.

AUF kommer til å legge fram sitt eget alternative forslag til kompromiss på landsmøtet.

– AUFs prinsipielle standpunkt er varig vern av områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Men ledelsen i AUF og sentralstyret har bestemt seg for å være litt pragmatiske i håp om at forslaget får flertall. I stedet for å stå på varig vern på Ap-landsmøtet i april, vil vi fremme et forslag hvor vi foreslår at vi venter i fire år med å avgjøre om området skal konsekvensutredes, sa AUF-leder Mani Hussaini til VG i januar.