Åpnet finstua

Bålvarme, kaffe, sjokoladekake og pølser. Ja det var det nok av da Dalanstua ble offisielt åpnet på lørdag.

I lett snøvær var det samlet ca. 70 personer, både store og små, for å overvære høytideligheten på Dalanmarka. I god tid før selve åpningen var det fyrt opp i to bålpanner utenfor Dalanstua, og inne var det pyntet og gjort klart for begivenheten.

Seremonien ble startet med en egen fanfare for Dalanstua. De sto bak dette innslaget var Ingrid, Oliver, Kasper, Lars Kristian og Bengt. Sigrid var for anledningen notestativ.

Initiativtaker til dette prosjektet, Wenche-Lise Sandnes ønsket alle velkommen, og sa litt om hvordan hun har opplevd prosessen og samarbeidet for å få dette til.

– Og så ønsker jeg at Dalanstua skal være åpen, og at vi alle er med på å passe på den. Det skal være slik at alle skal kunne gå hit, enten alene eller flere sammen, sa Wenche-Lise Sandnes.

Deretter fikk ordfører Christine Trones ordet. Også hun uttrykte stor tilfredshet med det som nå var realisert på Dalanmarka.

– Det er utrolig flott at dere alle nå har fått denne vakre Dalanstua på plass. Nå vil denne plassen gi besøkende en ny dimensjon i møtet med vakre Hemnesberget. Det at flere lag og foreninger har samarbeidet om dette gir større samhørighet, og viser at sammen er vi sterke og flinke, sa ordføreren.

Varaordfører Bjørn-Terje Nilssen fikk deretter ordet.

– At Mental Helse Hemnes er et stort lokallag betyr ikke at vi er bare gærninger her. Det sier mer om at mange bryr seg om hverandre, og kan jobbe i fellesskap. Dalanstua er jo et flott eksempel på det, og jeg er sikker på at den blir brukt og tatt vare på av alle, sa varaordføreren.

Snorklipping hører med under en slik offisiell åpning, men denne gangen ble det knyttet sammen skjerf for å symbolisere samarbeid, samhold og tillit til hverandre. Mens dette pågikk fortalte leder for Mental Helse Hemnes, Birgit Fjelldal, litt om prosessen med byggingen av Dalanstua.

– Nå står denne vakre Dalanstua her på den fineste tomta på Hemnesberget. Tenk å kunne sitte her, enten inne i stua eller utenfor, og bare se utover Hemnesfjorden. For oss uprofesjonelle har prosessen vært spennende. Vi har fått leie ett mål tomt her med hjelp av Hemnes kommune og Robin Sjøgård. Med hjelp fra vegvesenet har vi fått egen parkeringsplass på samme side av Fv 808. For å komme hit er det gang og sykkelvei helt frem, og adkomsten er også gjort slik at Dalanstua er tilgjengelig med rullestol. Etter hvert skal det bli toalett i tilknytning til anlegget, og sitteplasser skal ordnes utenfor. Dette blir veldig fint, sa en tydelig stolt Birgit Fjelldal.

– Så er det jo selvfølgelig det gode samarbeidet som har vært mellom Hemnes Idrettslag, Hemnesberget Lions, Hemnesberget Vel, og Mental Helse Hemnes. Uten et slikt samarbeid, både praktisk og økonomisk hadde vi ikke fått til dette. Tusen takk til dere alle sammen, fortsatte Birgit.

Også Birgit la vekt på at bygningen skal være et åpent sted for alle, samtidig som hun oppfordret til å ta vare på stua, og sørge for at man slipper unna ødeleggelser og hærverk.

Deretter vanket det blomster, klemmer og takk til de som hadde bidratt i arbeidet med Dalanstua.

For å knytte noen historiske minner til Dalanmarka hadde Tore Furuhatt tatt en titt i gamle Nordlands aviser.

– Allerede for 100 år siden var det hoppbakke her. Hemnes Skilag som ble stiftet i 1912 hadde flere konkurranser her. Thomas Mathisen, han som hadde skuta Ninni, var en dyktig skihopper, og dyrlege Myhrer var dommer. Bedømmingen la vekt på lengste og stiligste hopp.

– Senere ble det arrangert slalåmkonkurranser i bakken her. I det hele tatt har Dalanmarka vært et område som har tiltrukket seg aktivitet i mange år. Med denne nye og fine Dalanstua vil nok dette fortsette i enda mange år, avsluttet Tore Furuhatt med.