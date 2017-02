Leirskarvegen: Utrasing ved Roghella

Det siste omfattende regnværet utløste større og mindre løsmasseutglidninger flere steder i Hemnes

En del dager er gått nå sia massene gled ut som følge av graving fra overflatevatn som passerte vegen, like ved bolighusa på Roghella i nedre del av Leirskardalen. Autovernet for ganske med en gang, og deler av vegbanen er også glidd ut. Skråninga er nokså bratt og djup, så tiltak må komme ganske raskt.

Statens vegvesen var på plass med borerigg tirsdag 14.februar.

– Vi vil nå måtte se hva som er under vegbanen her for å avgjøre hva som skal skje av reparasjon, sier Viktor Renstrøm i rigg-gruppa.