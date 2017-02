Så ble det mørkt på Tvartførlainne

En sjøkabel varer ikke evig, og dermed ble det brudd på kabelen over til Hestneset.

Lørdag kveld ca. 21.35 ble det et lite strømbrudd på Hemnesberget. Dette var akkurat like før konsertstart på Jernvaren, men heldigvis for dem kom den tilbake.

Så heldige var de imidlertid ikke i Brennesvika og i Hestneset hvor det ble mørkt og strømløst.

Kabelen som går ut i Åsfjæra på Hemnesberget, og over til Hestneset hadde da fått et brudd like utenfor Hemnesberget.

Mandag var Seløy Undervannsservice på plass med båten "Nautilus Survey" og fikk fraktet et dieselaggregat fra Helgeland Kraft over til fergekaia i Hestneset. Dermed ble det igjen lys i stuene.

Tirsdag var folkene fra kraftlaget i aktivitet med å sjekke eventuell ny trasè for en sjøkabel. Dette fikk de gjort mens "Nautilus Survey" fremdeles var på Hemnesberget, og kunne filme traseen.

Trond Berntsen i Helgeland Kraft forteller at kabelbruddet skyldes skader på en strekkavlastning som igjen gjorde at kabelen røk. Bunnforholdene utenfor Åsfjæra er ikke de beste, og da kan det være at vi må vurdere en ny trasè.

Kåre Nilsen, også fra HK, forteller at de dermed fikk muligheten for å sjekke en ny trasè fra området nedenfor Møllebakken og utover langs utsiden av marinaen, og derfra over til Hestneset der kabelen kommer i land.

Det er foreløpig ikke konkludert om en eventuell ny kabeltrasè.

Med et dieseldrevet aggregat på 100 kW stående i Hestneset følger det også ettersyn og ikke minst påfylling av diesel.

Tirsdag var mannskap fra HK, sammen med skysskar Alf Magnus Jakobsen over på Hestneset for å sjekke forbruk og drift for øvrig. Planene er å få båt fra Sandnessjøen inn for å sørge for påfyllinger. Hvor lenge dette vil komme til å pågå hadde de ikke oversikt over på tirsdag.

Men enn så lenge så er de bosatte i Brennesvika, samt hyttefolk berget når det gjelder lys og varme.