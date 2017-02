Konsertdebut for ung dirigent

Nanna Leonora Odden (19) fra Korgen, ble i høst dirigent for Korgen skolemusikkorps. Den unge dirigenten og korpset hadde konserter i Korgen samfunnshus fredag 27. og lørdag 28. januar.

Konserten, som de hadde kalt favoritter 2017, bestod av låter som de har valgt ut fra tidligere oppsetninger. Vi ble geleidet gjennom konserten av Emma Aleksandra Odden og Linas V. Nygård. De fortalte litt om musikken som ble spilt og ulike hendelser og turer med Korgen skolemusikkorps. De viste bilder fra prosjektoren fra turer og hendelser, samt ulike filmsnutter som korpsmedlemmene har spilt inn. Humor er et stikkord og skal en dømme fra det som ble presentert, så har de en inkluderende og god tone mellom alle i korpset, uavhengig av alder.

Korpset oser av selvsikkerhet og spilleglede, noe som smittet over på publikum fra første tone. Det merkes at disse har øvd godt.

Aspirantene var også med på noen nummer, en del forsterkninger fra tidligere medlemmer var også på plass, og det svingte meget godt av musikkorpset. Den unge dirigenten har virkelig fått fram det beste i den unge og entusiastiske besetningen.

Konsertene var godt besøkt begge dager.