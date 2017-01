Digert ras ved Brendmoen

Stort jordfall faretruende nært bolighuset til Vegard Vang og Lena Lauvås. Geologene ser ikke behov for evakuering nå, da værutsiktene er gode de nærmeste dagene.

Torsdag 26.januar på formiddagen løsna svære jordmasser i skråninga mot Røyrdalen i retning Valåga, fra en jordtopp der det står to bolighus. Raskanten er snaue to meter fra hjørnet på garasjen.

Nifst å oppleve

Vegard Vang kjøpte huset og flytta dit for to år sia. Det har aldri vært noe snakk om at området skulle være rasutsatt.

– Vi var begge borte da raset gikk, og hadde ikke fått melding om noe heller. Men jeg fatta mistanke straks jeg svingte inn foran huset, da det hadde blitt så merkelig god utsikt mot Valåmoen.

Og ganske riktig: Der hadde jordraset gått i en bredde godt over 40 meter, på det nærmeste kun to meter fra garasjehjørnet. Raset framstår nå stupbratt ned i omtrent 30 meter, flater så ut, og massene ligger videre nedover kanskje oppmot 200 meter i bekkedalen. Her er det snakk om grus og kvabb, noe leire i botnen, og med all granskog liggende i et virvar over dette.

– Det blei til at vi ikke syntes dette var særlig trivelig, så vi har overnatta annet steds siste natt.

Geologer til stedet

Fredag kom to eksperter til området, sammen med personell fra teknisk etat. De kunne raskt slå fast at dette raset er betydelig, og at tiltak må iverksettes raskt. Roger Kristoffersen, seniorkonsulent i geoteknikk ved Multiconsult på Mo og Vebjørn Opdahl fra NVE Region Midt i Mosjøen mente at etter det man nå kunne se, var det ikke umiddelbar fare for bolighuset, slik at evakuering ikke er nødvendig. Det vil måtte gjøres grunnundersøkelser i rasgropa snarest, og fysiske tiltak deretter for å sikre at ikke videre utglidninger skjer, og derved truer bebyggelsa – de to bolighusa – på bakketoppen.

– Vi ber kommunen om å overvåke raskanten her daglig nå. I følge værmeldingene har vi noen dager på oss nå, så man burde rekke å sikre området, oppsummerte Opdahl.

Vinterregnet trulig årsaka

Ketil Brendmo vokste opp i det huset foreldra bygde her i 1967. Han bygde sjøl på nabotomta; det huset som Vegard Vang nå har overtatt, året 2000. Han bor nå i det eldste huset. Området er regulert til boligformål.

– Det har aldri vært snakk om ras eller utglidning av masser her i den periode folk kan huske. Terrenget i området bærer heller ikke preg av det. Skråningene og bakkekantene er alle tett skogvokst, og bekkene graver ikke noe av betydning. Jeg kan ikke forstå anna enn at det voldsomme regnet onsdag og natt til torsdag, sammen med teleløsning i grunnen som følge av mildværet, har fått massene til å slippe og gli ned i dalen.

Varsel om hendelser

Ketil Brendmo sier at de ikke merka noe sjøl, men at årvåkne naboer på andre sida av dalen ringte, og noen la ut på bilde på Facebook. Da blei også kommunen varsla.

Ellers har det vært hektiske døgn i hele Hemnes nå, med snøras over vegen i Bjerkadalen, et mindre ras ved Myravegen på Hemnesberget – og mens geologene er på Brendmoen, får Magne Linvik fra teknisk telefon om at det er ønskelig med bistand ved et ras på Bjerka.