Også på Hemnes førte regnet til jordras.

Torsdag ettermiddag-kveld gikk det et jordras på Myra-Nord. Veien inn til boligområdet er stengt for all trafikk i kveld.

Det er ca. 60 -70 meter langs veien som har rast ut. Mot veikanten er det 8 til 10 meters høyde.

Arnstein Møllevik som har vakt for Hemnes Kommune kan fortelle.



– Sannsynligvis er det løse masser som har sklidd ut. Det er fortsatt ustabile masser i området, og raskanten går helt inn til veien. Vi får ikke full oversikt over skadene før dagslyset kommer, men vi håper at det skal gå greit å få på plass en motfylling slik at området kan åpnes igjen, sier Arnstein Møllevik.



Det har også tidligere gått lignende ras i området. Også da var det løse masser som skled ut