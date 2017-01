Vatn over alt

En kjapp runde i området Korgen bekrefter det man må forvente: Mye vatn skal til havet.

Elver og bekker fylles av to døgn med mange varmegrader, sterk vind og striregn. Enkelte steder skaper det trafikkvansker, som over tersklene til Bygdåsen og Kyllingmoen.

– Begge disse stedene har nå fått rydda de vanlige omkjøringsvegene, sier Magne Linvik ved teknisk avdeling i kommunen. Vi får ellers en god del etterarbeid rundt om når det verste er over.



Ved målestasjonen hos Dagfinn Tustervatn er det ikke spesielt mye nedbør, men onsdag var vinden svært sterk og vedvarende, slik at snødjupna har gått ned fra ca 1 meter til 75 centimeter.