Bjerkadalsveien stengt

Fylkesveien opp Bjerkadalen er stengt inntil videre etter ras.

Det kraftige regnet de siste dagene har gjort det vanskelig for en del av beboerne i vår kommune. Verst er det nok akkurat nå for folket i Bjerkadalen, et ras over veien ved Dalalia gjør at det ikke er mulig å komme seg forbi.



Vegvesenet har foreløpig ikke informasjon om når veien blir åpnet.



Magne Linvik i Hemnes kommune melder om en travel natt for kommunens folk.

– Man kan trygt si at vi har hatt litt å gjøre, ja. Vi har ingen stengte veier, men flere plasser har regnet gravd ut deler av veien, blant annet ved Mula og i Geitvika. Vi har mannskap ute for å åpne vannveier og sluker, og det er ingen tvil om at vi fremdeles har mye å gjøre utover dagen.

Linvik forteller at regnet også har skapt problemer for enkelte huseiere.

– Vi har fått noen henvendelser om vann i kjellere, spesielt på Finneidfjord og Bjerka. Med de regnmengdene som kommer er det kanskje ikke så overraskende.



Får meteorologene rett i sine spådommer skal det kraftige regnet fortsette utover dagen, men minske mot kvelden.