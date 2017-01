Tre pågrepet for innbrudd

Det ble en rask pågripelse etter innbruddet ved Korgensenteret.

Natt til fredag ble en byggeplass ved Korgensenteret utsatt for innbrudd der en rekke håndverktøy ble stjålet. Politiet har fikk ut over fredagen en rekke tips i saken, og førte etter hvert til at tre menn i en svenskregistrert bil ble pågrepet i en aksjon der norsk og svensk politi samt tollvesenet samarbeidet.

Steinar Bergem ved Hemnes Lensmannskontor forteller at publikums bistand var helt avgjørende for å svært rask oppklaring.

– Vi fikk tips fra blant annet flere brøytebilsjåfører som ante ugler i snøen med gode observasjoner. Bilen med de tre kjørte rundt inne på skoleplassen i Bleikvasslia, og ble senere påtruffet i området ved Røssvassbukta. Der spurte de om veien til Hattfjelldal. De tok så veien mot Hattfjelldal og ble observert i området i natt i 04-tiden, forteller Bergem.

Aksjonen der tollvesen og svensk politi også deltok førte til pågripelse på norsk side av grensen.

– Det ble funnet verktøy som ser ut til å stamme fra byggeplassen i Korgen, og i så måte ser det ut til å være synderne som har blitt tatt. Det er enda ikke avklart om disse også står bak tyveriet fra byggeplass på Mo.

De arresterte sitter nå i forvaring i Mosjøen, og vil trolig bli framstilt for varetekt i løpet av helgen.

– Vi oppfordrer folk til å ta godt vare på sine eiendeler, og gjerne holde dører låste. Vi har også fått tips om at postkasser har blitt merket med hvite klistremerker på størrelse med et kronestykke. Denne metoden har andre steder blitt brukt for å markere potensielle boliger for innbrudd, avslutter Bergem.