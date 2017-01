Innbrudd ved Korgensenteret

Natt til fredag har innbruddstyver forsynt seg grovt fra Tre og Betongs arbeidsverktøy. Verdier for betydelige beløp er borte.

Tre og Betong har jobben med å bygge ut Korgensenteret, og det er fra en brakke på anleggsplassen utstyret har forsvunnet.

Steinar Bergem fra lensmannskontoret i Hemnes forteller at det først og fremst er elektrisk verktøy som er borte.

– Vi har funnet fotspor i snøen, men det har snødd kraftig så det er vanskelig å se stort mer enn skostørrelsen som ser ut til å være i voksensegmentet. De har brutt seg inn i ei brakke der verktøyet har vært lagret og har med stor sannsynlighet hatt et kjøretøy i nærheten. Vi har fått se gjennom overvåkningsvideo fra Cirkel K som ligger like ved og håper det skal gi oss en pekepinn, forteller Bergem.

Det har i løpet av natten også blitt begått et innbrudd på en byggeplass i Rana, og det er derfor ikke utenkelig at disse sakene har sammenheng.

Terje Eidissen hos Tre og Betong forteller om en trist start på dagen.

– Det var ikke noe morsomt syn som møtte oss, nå er det bare å få tak i nytt utstyr slik at vi kan bygge videre. Totalt er det 7-8 maskiner som er borte, det er skrumaskiner, lasere og vinkelslipere av merkene Hitachi og Hilti. Totalt har utstyret en verdi på cirka 40.000 kroner, forteller han.

De har ikke merket noe unormalt i forkant av innbruddet.

– Vi har ikke sett folk som ikke har noe her å gjøre, sier han, og legger til at de har hatt slike innbrudd tidligere, men det er lenge siden forrige gang.

Politiet ber folk som kan ha sett noe melde fra.

– Dette har mest sannsynlig skjedd etter stengetid på senteret, og trolig natt til fredag. Om noen har sett noe ber vi om at de tar kontakt, avslutter Bergem.

Kanskje det kan være lurt å sjekke i garasjer og lignende i området om andre ting har forsvunnet.