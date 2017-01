Avisa kommer fredag

Postens mannskaper ble forhindret fra å bringe fram Avisa Hemnes til i dag, torsdag. Grunnen er uvær over Saltfjellet.

Posten lover imidlertid at den skal være å finne i postkassene på fredag. Avisa Hemnes beklager dette på det sterkeste og håper det ikke vil skape for store problemer for våre kunder og abonnenter i Hemnes.