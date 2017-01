Krestiankiosken var fra tidlig på 1920-tallet og i flere tiår et kjent og kjært trekk i bybildet på sin plass ved Torget på Hemnesberget.

Kiosken var et naturlig samlingspunkt hvor man traff kjenninger ved et besøk i sentrum, hverdag som helg. Den markante lille bygningen tilhørende Chr. Christensen overlevde de store krigsbrannene i 1940 fordi den sto langt unna andre hus. Bolighus og forretningsgårder på ytre Hemnesberget ble lagt i ruiner gjennom flere branner.

# Butikk i krigsåra

Under krigen utvidet sågar Christensen denne kiosken med en ytterst provisorisk bygning på østsiden av sin lille forretning ved Torvet. De fleste andre butikker på stedet lå jo da fortsatt i ruiner, og folk var glad og fornøyd med det som Christensen på denne måten klarte å skaffe befolkningen. Men dette provisorium måtte rives etter krigen.

En morsom kuriositet om kioskdriften kan Harald Christensen, sønn til kioskeieren, fortelle:

– Det var lite penger blant folk under og rett etter krigen, især blant de unge. Far solgte enkeltsigaretter til dem som hadde lite å rutte med. Det hendte bare rett som det var at to karer spleisa på en sigarett, eller at en sigarett gikk på omgang i kameratflokken. Sigarettmerket "Speed" var mest populært, for det var det absolutt billigste.

# Andre tider

Kiosken var aktiv i bruk til et stykke inn på 1960-tallet, da Chr. Christensen – blant hemnesværingene gikk han bare under navnet Krestian Kiosk – flyttet sin forretningsvirksomhet til større og bedre lokaler. Krestian-kiosken sto lenge til forfalls, helt til Hemnes kommune tidlig på 1990-tallet overtok kiosken og ansvaret. Der sørget for å restaurere den markante lille bygningen. Siden den tid har kiosken vært brukt noen år som turistinformasjon om sommeren, og som billettkontor ved festivalen Hemnesjazz i mange år. Andre foreninger har også hatt diverse salgsaktiviteter og billettsalg med tilhold i denne kiosken.