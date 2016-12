Som de fleste andre menigheter har også Bleikvassli Menighet førjulsarrangement i kirka. Tirsdag 13. desember var det menighetstreff med andakt og sosialt samvær for de som møtte fram. Onsdag 14. desember var det konsert med Hemnes mannskor. Også da var det sosialt samvær med servering og åresalg.

