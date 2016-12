Listeriabakterie i fjellrøye

Oslo (NTB): Varmrøkt fjellrøye trekkes tilbake fra butikkene etter at det er funnet listeriabakterier i produktet fra Sæterstad gård AS ved Røssvatnet.

Funnet gjelder et parti fisk merket med best før-dato 07.02.2017, opplyser Mattilsynet.

Det ble produsert 30 kilo av dette partiet. Det meste befinner seg på lager, men det kan ikke utelukkes at noe er distribuert til butikker på Helgeland.

Listeriabakterier kan gi en sjelden, men alvorlig infeksjon hos mennesker. Det er gjerne personer i risikogrupper, som gravide eller personer med nedsatt immunforsvar, som blir syke av infeksjonen.