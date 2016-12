Tilføres stilling

I forbindelse med budsjettbehandlingene i Hemnes kommune fikk kulturskolen tilbakeført en 20% stilling.

Rektor ved musikkskolen i Hemnes, Elisabeth Ødegård, er glad for å ha fått en ny stilling, selv om den er 20%.

– Hva betyr dette for kulturskolen?

– Det gir oss mye større spillerom i forhold til ulikt prosjektarbeid og engasjement. Vi kan gi tilbud som ikke nødvendigvis er relatert til hver uke - det kan være ulike aktiviteter. Det betyr også at vi kan lyse ut én større stilling, for å prøve å få nye folk til å flytte til kommunen. Det som er veldig bra er at musikklærere ofte kan flere ting og er en stor ressurs. Det er uansett gledelig at politikerne ønsker vekst i kulturskolen, avslutter Ødegård.