Fri ferdsel helt fram til 5. januar

Statens vegvesen skriver i en pressemelding at Hæhres arbeider på E6 stopper 17. desember og blir tatt opp igjen etter juleferie 5. januar. Korgfjelltunnelen åpnes først onsdag 21. desember, her blir det også fri ferdsel fram til 5. januar.

Lørdag 17. desember starter ferien på anlegget E6 Helgeland nord. For trafikantene betyr det fri ferdsel gjennom hele området frem til over nyttår.

Hæhre Entreprenør AS jobber i dag i seks av ti parseller i prosjektet. I anleggsområdene reguleres trafikken med både nedsatte fartsgrenser, lysregulering og manuell dirigering.

- Nedriggingen er i gang og på lørdag vil det meste av arbeidsvarsling på strekningen være borte, og det blir to kjørefelt hele vegen, sier delprosjektleder Trond Maas Pedersen i Statens vegvesen.

Hæhre er tilbake i Rana den 4. januar, og fra den datoen blir det igjen full aktivitet i alle parsellene det jobbes i.

Korgfjelltunnelen åpner onsdag

Lenger sør på E6 går det mot juleferie også i Korgfjelltunnelen. Den er under oppgradering, og for tiden avvikles trafikken med ledebil alle dager. Men når prosjektet tar ferie onsdag 21. desember blir tunnelen åpnet for trafikk i begge retninger. Også her gjenopptas arbeidet 4. januar.