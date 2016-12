Norturaforliket i kroner

I forrige uke ble det klart at Nortura og Hemnes kommune har inngått forlik i tvisten om vann- og avløpsavgifter. Etter at kommunestyret har behandlet saken er beløpet offentliggjort.

Det var i forbindelse med etableringen av Norturas anlegg i Hemnes det ble undertegnet en avtale som ga Nortura rabatt på vann og avløp. Denne avtalen ble aldri effektuert av kommunens administrasjon, dermed ble Nortura fakturert etter gjeldende prisliste. Nortura oppdaget ikke det de oppfattet som overfakturering før i 2014, og summen de mente å ha betalt for mye fra oppstarten i 2008 var kommet opp i cirka 9 millioner, og siden har beløpet økt med cirka en million i året.

I forliket fastslås det at Nortura ikke skal innrømmes rabatt på vann- og avløpsgebyr, verken med tilbakevirkende virkning eller i framtiden. For å løse opp i den gamle avtalen som ikke ble vedtatt politisk ble Nortura innrømmet en engangserstatning på kr 2.850.000.