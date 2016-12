Ingen inntektskorreksjon i 2017?

I forrige uke jublet kraftkommunene for signaler om justering av kapitaliseringsrenten. Nå ser det ut til at det hele utsettes.

Like før rådmannens forslag til budsjett for 2017 ble lagt fram ble det klart at Hemnes kommune kunne vinke farvel til drøyt 10 millioner av forventede kraftinntekter. Et stramt budsjett fikk brått nye utfordringer, samme skjebne led en rekke kraftkommuner rundt i Norge.



Etter at samarbeidspartiene Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti kom til enighet om statsbudsjettet ble det klart at kapitaliseringsrenten det har vært strid om var omtalt. I anmodningsforslaget som ble vedtatt i Stortinget står følgende i punkt 36:



«Stortinget ber regjeringen vurdere kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten på kraftanlegg.»

Nå sår imidlertid finansministeren usikkerhet om saken blir vurdert tidsnok til å få virkning fra 2017.

Det var stortingsrepresentant Odd Omland (Ap) som stilte statsråden spørsmål om denne vurderingen av kapitaliseringsrenten ville bli gjennomført i løpet av desember slik at den forventede reduksjonen vil få virkning fra 2017.

Finansminister Siv Jensen (Frp) svarte følgende:

– Jeg har merket med anmodningsvedtaket Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig folkeparti og Venstre der «Stortinget ber regjeringen vurdere kapitaliseringsrenten i eiendomsskatten på kraftanlegg». Jeg vil komme tilbake til Stortinget med en slik vurdering. Det kan ikke forventes at vurderingen vil kunne presenteres for Stortinget allerede i denne høstsesjonen.

– Dette betyr 380 millioner mindre til velferd i kommunene neste år. Rana og Hemnes taper over 10 millioner kroner hver. Dette er ikke holdbart, og er ikke å ta Stortinget på alvor, sier stortingsrepresentant Kjell-Idar Juvik (Ap), og legger til at han i dag vil ta dette opp i budsjettdebatten om kommuneøkonomi.