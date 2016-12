Du kan lese mer om denne saken i ukas papirutgave. Se videoen over saken ved å trykke på bildet.

Bleikvassli skole har tradisjon for å samle inn midler til Redd Barna en gang hvert år. Årets innsamlingsaksjon ble avsluttet med et arrangement ved skolen siste torsdag i november. På programmet sto matservering salg, av varer som elevene hadde produsert samt variert underholdning fra elevene.

Avisa Hemnes arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Avisa Hemnes har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.



© 2015 Avisa Hemnes AS