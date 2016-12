Vel forlikte

Hemnes kommune og Nortura har hatt en konflikt rundt kommunale avgifter som i verste fall kunne kostet kommunen 10 millioner.

Det var i forbindelse med etableringen av Norturas anlegg i Hemnes det ble undertegnet en avtale som ga Nortura rabatt på vann og avløp. Denne avtalen ble aldri effektuert av kommunens administrasjon, dermed ble Nortura fakturert etter gjeldende prisliste. Nortura oppdaget ikke det de oppfattet som overfakturering før i 2014, og summen de mente å ha betalt for mye fra oppstarten i 2008 var kommet opp i cirka 9 millioner.

Saken ble brakt inn i rettssystemet etter at partene ikke kom til enighet. I forkant av rettssak har nå partene gjennomgått rettsmegling, og her løsnet det endelig for partene.

– Jeg tror begge parter er godt fornøyde med avtalen vi har inngått, og at vi dermed slipper en runde i rettssalen, sier ordfører Christine Trones.

Innholdet i avtalen er unntatt offentligheten inntil kommunestyret får behandlet saken 15. desember. Formannskapet fikk en gjennomgang av saken under torsdagens møte.

Denne avtalen ble aldri politisk behandlet, og kontrollutvalget konkluderte i sin granskning i 2015 at tidligere ordfører, Kjell-Idar Juvik, hadde gått ut over sine fullmakter da avtalen ble underskrevet.