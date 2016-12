Markerer seg i finalen

Korgen Lego Locos biter godt fra seg i den skandinaviske finalen i First Lego League.

Finalen arrangeres i år i Bodø, Korgen kvalifiserte seg etter å ha gått videre fra den regionale finalen. Totalt deltar 47 lag fra Norge, Sverige og Danmark.

Konkurransen har tre hovedområder, teknologi, forskning og markedsføring.

Forskerne i teamet har allerede fått mye oppmerksomhet ettersom deres forslag til å løse problemet med viltpåkjørsler allerede er nominert til verdensfinalen i USA. Mye tyder på at også markedsførerne jobber godt, Korgen Lego Locos har blitt viet oppmerksomhet fra NRK, Avisa Nordland og Statoils stipendprogram, Morgendagens helter.

Julie Lillebjerka forteller fra Bodø at det har vært en lærerik og morsom dag.



– Forskerpresentasjonen gikk fantastisk bra og dommeren likte ideen veldig godt. Også teknologipresentasjonen gikk veldig bra og vi har fått veldig gode tilbakemeldinger fra dommerne på representasjonen.Konkurransen har flere ulike premier, og en av elementene er robotkjøring der teamene konkurrerer mot hverandre. Her gikk det ikke veien for Korgen Lego Locos.– Robotkjøringen var den delen som gikk dårligst. Startrampen var skjev, så det ble mindre poeng der, forteller Julie.Nå har premieutdelingen startet, og det er tydelig at markedsføringen har nådd fram, Korgen Lego Locos vant likegodt markedsføringsprisen.