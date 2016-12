Første søndag i advent arrangerte Else Hoff og Frank Berg julemarked på Brattli Gård i Bleikvasslia. I tillegg til å by fram en masse heimelagde kjøttprodukter og bakervarer hadde de også trevarer, strikkevarer og skinn til salgs. Se video!

Avisa Hemnes arbeider etter Vær Varsom-plakatens regler for god presseskikk. Avisa Hemnes har ikke ansvar for innhold på eksterne nettsider som det lenkes til. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet.



© 2015 Avisa Hemnes AS