Skadeverk ved eldreleiligheter

Natt til fredag og natt til lørdag har det vært uvedkommende inne i fellesarealet ved leilighetsbygget i Sørlandsveien 27 på Hemnesberget, det ble også utført skadeverk.

– Det har blitt gjort skade på heisen i bygget, samt at noen stoler er flyttet ut på gata. Vaktmesteren i bygget måtte tilkalle heisreperatør fra Mo i Rana for å få heisen til å fungere igjen, opplyser Steinar Bergem, førstebetjent ved Hemnes lensmannskontor til Avisa Hemnes.

– Udåden har blitt utført i nattetimene, så det er sannsynligvis ikke veldig unge personer som har gjort dette. De eldre som er bosatt i bygget har heldigvis ikke våknet av dette, men ble naturligvis engstelige når de fant ut at det hadde vært fremmede på besøk natterstid. En nøkkel til et brannskap er også kommet på avveie, forteller Bergem.

Ønsker tips

Politiet ønsker tips fra publikum rundt denne saken og henstiller også de involverte til å melde seg og ordne opp.

– Vi har ennå ikke mottatt noen anmeldelse av forholdet, forklarer Bergem, og oppfordrer folk til å tenke seg om å ikke gjøre hverdagen utrygg for våre eldre.